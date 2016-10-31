Рига, 31 октября, 2016, 13:23 — ИА Регнум.



Александра Побирей Увольнение

Более половины или 57% жителей согласны с тем, что министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис должен быть уволен. Против такого шага со стороны правительства, выступают всего 26%, а 17% респондентов не имеют мнения по данному вопросу, свидетельствуют результаты опроса проведенного агентством TNS совместно с телеканалом LNT, сообщает портал Delfi.lv.

Напомним, 27 октября большинство депутатов Сейма проголосовали против предложения снять с должности министра образования и науки Карлиса Шадурскиса. «За» идею об увольнении политика, предложенную фракцией партии «Согласие», высказались 35 депутатов, против — 57.

Как стало известно, выдвинутое предложение снять с должности Шадурскиса, было основано на том, что он, по мнению депутатов «провалил реформу зарплат педагогов, а также из-за поправок об увольнении нелояльных учителей и других «реформ».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, начале октября правительство Латвии одобрило разработанные Министерством образования и науки по инициативе министра Карлиса Шадурскиса поправки к закону об образовании, предусматривающие для работодателя возможность незамедлительно уволить руководителя учебного заведения или педагога, если выявлено, что он нелоялен Латвии, ее Конституции или обучает детей «неправильным вещам».