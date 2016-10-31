Москва, 31 октября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Поток российских туристов в Турцию, которые приехали на курорт в рамках пакетных туров, в октябре вырос на 2,3% — до 129 тыс. 539 человек и впервые с начала 2016 года превысил уровень 2015 года, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Btimes.ru Турция

Отмечается, что Россия стала единственным из рынков в сегменте организованного туризма, показавшим рост, количество «пакетных» туристов из Германии снизилось на 22%, из Скандинавии — на 41%, из Великобритании — на 24%, Голландии — на 24%, Бельгии и Австрии — на 38%, Польши — 28%, Франции — на 95%. Отмечается, что всего за 10 месяцев турпоток в Анталью сократился на 4,4 миллиона организованных туристов, снизившись на 47% по сравнению с показателем годом ранее.

«Активное возвращение россиян после возобновления чартерных рейсов позволило Турции несколько смягчить общую отрицательную статистику по рынку РФ: по итогам периода с января по сентябрь Турция не досчиталась 83,55% российских туристов, в то время как в июле-августе потери доходили почти до 89%», — сообщается на сайте АТОР.

В январе-сентябре 2016 года Турцию посетили 544 тыс. туристов из РФ, что в 6 раз меньше показателя 2015 года. Снижение количества иностранных туристов составило 31,96% по сравнению с январем-сентябрем 2015 года или 9,5 млн человек. Всего за девять месяцев в Турцию приехали 20,2 млн иностранцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, турбизнес Турции потерял $10 млрд. Российские туристы не посещали Турию с ноября 2015 года. Напомним, чартерные авиарейсы между Россией и Турцией были запрещены после того, как в ноябре 2015 года истребитель ВВС Турции сбил в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24.

30 июня 2016 года российским президентом был подписан указ, отменяющий запрет на чартерные авиарейсы в Турцию, а правительство России 28 августа постановило отменить ограничения на чартеры в эту страну. Первый после перерыва чартерный авиарейс из России в Турцию отправился 3 сентября из аэропорта «Шереметьево».

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