Санкт-Петербург, 31 октября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Следственные действия в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете произведены в рамках расследования уголовного дела о покушении на мошенничество. Фигурантом уголовного дела является начальник административно-правового управления вуза Руслан Магомаев, а поводом для мошенничества стала ситуация в Калининградском филиале университета. Об этом 31 октября сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Mostek.su Санкт-Петербургский Государственный Аграрный Университет

Ранее сообщалось, что утром 31 октября сотрудники СКР и ФСБ проводят обыски в служебных кабинетах ректора и проректора Аграрного университета, расположенного в г. Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга).

По версии следствия, 51-летний Руслан Магомаев, одновременно с работой в вузе являющийся адвокатом адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 5 октября 2016 года в помещении университета получил от директора Калининградского филиала вуза муляж денежных средств на сумму 1 млн 500 тыс. рублей.

Эта сумма, по данным следствия, передавалась за общее покровительство и не привлечение директора филиала к дисциплинарной ответственности, в связи с ранее проведенной проверкой.

При получении предполагаемой суммы Магомаев был задержан сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сейчас он находится под стражей по решению суда.

«В настоящее время проводится ряд обысков, в том числе и в аграрном университете по месту работы обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 3ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

В университете обучаются более 7 тыс. студентов, в том числе около 4 тыс. — по очной форме обучения. Ежегодно университет принимает порядка 2 тысяч студентов на дневную и заочную формы обучения. В Калининградском филиале СПбГАУ обучаются 1440 студентов.