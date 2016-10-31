Симферополь, 31 октября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. На Южном берегу Крыма запретили ловлю рыбы у берега с 1 ноября по 1 марта для сохранения популяции черноморской кефали. Погрануправление ФСБ в Крыму грозит штрафами рыболовам, рыбачащим на причалах Ялты, передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Крым. Гурзуф. 1917. Ялтинский порт

«Объектом их пристального внимания являются 4-й и 5-й причалы Ялтинского морского пассажирского порта, так как именно в это место заходит на зимовку любимая всеми поклонниками морской кухни кефаль, — пояснили в пресс-службе погрануправления ФСБ. — В холодное время года рыба находится в спячке и не может реагировать на уловки рыбаков, использующих запрещенный способ добычи — багрение».

Запрет на рыболовство на расстоянии от берега менее 100 метров вводится ежегодно в ряде районов Чёрного моря, согласно приказу Минсельхоза РФ № 234 от 09 июня 2015 года. В статье 52 приказа говорится, что в холодное время года запрещена добыча всех видов морских биоресурсов в акватории Ялтинского грузового и морского пассажирских портов, вдоль всей центральной набережной Ялты и порта Артек, в Феодосийском заливе (от центрального причала Феодосия до причала у мыса Чумка), от причала Карадагского природного заповедника до мыса Толстый, от мыса Меганом до мыса Пещерный.

В погрануправлении ФСБ напоминают, что за нарушение правил рыболовства (части 2 статьи 8.37 КоАП РФ) грозит административное наказание в виде штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи.