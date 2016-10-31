Симферополь, 31 октября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. В Крыму перед судом предстанет сотрудник дорожно-постовой службы, сбивший ребёнка на проезжей части в Симферополе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета в Крыму.

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«По данным следствия, 6 апреля 2016 года обвиняемый, управляя личным технически исправным автомобилем, совершил наезд на 12-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть одной из улиц города Симферополя. В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил тяжкие телесные повреждения», — сообщили в ведомстве.

В результате, водителя обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Следком передал дело в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму семерых полицейских, работавших в одном взводе и несших службу на одном посту ДПС, подозревают в получении взяток от автолюбителей за несоставление в отношении них протоколов об административных правонарушениях.

В Керчи два инспектора ДПС осуждены на четыре года лишения свободы за избиение автолюбителя и вымогательство у него денег.

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