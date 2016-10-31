Ярославль, 31 октября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля и органы полиции отказываются материально обеспечивать безопасность во время шествия и митинга 7 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил секретарь Ярославского обкома КПРФ Эльхан Мардалиев. По словам Мардалиева, мэрия города и полицейские предлагают коммунистам самим позаботиться о перекрытии улиц города во время демонстрации, временных дорожных знаках, турникетах и эвакуаторе. Речь об этом шла на совещании, которое состоялось сегодня в администрации Кировского и Ленинского районов.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Ленин

«Всегда вопросами безопасности на таких шествиях и митингах занималась мэрия и полиция. Теперь нам сказали, что по закону этим должны заниматься организаторы. Но как мы будем перекрывать улицы — противотанковыми ежами? Нужно где-то срочно найти и изготовить около 60 временных знаков: «остановка запрещена» и «схема объезда». Как мы нарисуем схему объезда? В мэрии нам сказали, что у них нет временных дорожных знаков. Они не отрицают, что у нас есть право собираться, но вот где и как собираться — это наше желание, а, значит, мы должны нести и расходы», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Эльхан Мардалиев.

Коммунисты говорят, что требования, выдвинутые органами власти, невыполнимы. Однако отменять митинг и демонстрацию пока не собираются.

«Они говорят, что сейчас тяжелая террористическая ситуация. Но если это так, то надо объявлять чрезвычайную ситуацию и ограничивать конституцию. Мы будем консультироваться с московскими юристами КПРФ, дождемся распоряжения администрации, где все это будет прописано, и будем решать, что нам делать. Мы не ставим вопрос об отмене демонстрации, но мы шокированы действиями ярославских властей. Пока мы не понимаем, это самодеятельность местных органов или указ Москвы о том, чтобы свернуть всю подобную деятельность», — говорит Эльхан Мардалиев.