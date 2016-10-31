Пекин, 31 октября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. В Китае 33 шахтера оказались под завалами после взрыва на шахте в центральной части Китая, сообщает 31 октября Associated Press.

Борис Окороков. Шахтеры. 1963

Взрыв произошел в западном районе города Чунцин около полудня по местному времени. Пока о состоянии горняков ничего не известно.

Напомним, КНР является крупнейшим в мире производителем и потребителем угля, однако власти Китая заявили о планах по закрытию более 1 тыс. устаревших шахт.

Повышение требований безопасности на шахтах и закрытие старых шахт позволило сократить количество погибших шахтеров за последние несколько лет, но смертность на горно-добывающей промышленности остается достаточно высокой.