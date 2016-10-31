Берлин, 31 октября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Электрифицированная модель BMW линейки «i» будет представлена к 2021 году. Об этом сообщает Autoca.

Carscoops BMW i5

Новая электрифицированная модель — BMW i5. Это будет внедорожник. Отмечается, что производитель собирается развивать именно внедорожники, потому что они в ближайшее время будут оставаться популярными.

Напомним, в октябре в СМИ появились патентные изображения BMW i5: дизайн похож на BMW i3 и i8. Предполагалось, что это будет седан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября глава отдела развития новых продуктов BMW Клаус Фрёлихом заявил, что в 2030 году компания выпустит автомобиль с водородным двигателем. Немецкий производитель не торопится внедрять новую продукцию, поскольку до 2025 года инфраструктура для водородных автомобилей будет слабо развита, а стоимость технологий высока. BMW начнёт выпуск тогда, когда настанет время машин с топливными элементами.