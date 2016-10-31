Москва, 31 октября, 2016, 13:06 — ИА Регнум. В ближайшие дни пара доллар/рубль удержит диапазон в 62−63,5 рубля за доллар, но на более длительном временном горизонте, хотя бы до конца 2016 года, велика вероятность увидеть более высокие уровни по паре. Уровень 66−67 рублей за доллар — вполне реальная цель, считает аналитик ГК TeleTrade Михаил Поддубский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль к доллару

«Ситуация на рынке нефти продолжит оставаться определяющей для среднесрочных перспектив рубля. На прошлой неделе инвесторы вновь убедились в том, что переговоры внутри ОПЕК об ограничении объемов добычи нефти проходят с большими сложностями», — отметил он.

Аналитик напомнил, что если отдельные условия для Ливии и Нигерии были согласованы еще на встрече в Алжире в конце сентября, то сейчас Ирак и Иран также не желают идти на искусственное ограничение объемов добычи нефти. «Процесс переговоров будет продолжаться вплоть до конца ноября, поэтому в ближайший месяц рынок нефти продолжит оставаться спекулятивным и будет подвержен резким колебаниям на фоне заявлений официальных лиц относительно вопроса ограничения добычи нефти», — считает он. Аппетит к риску на мировых рынках в последние дни не самый лучший, соответственно, валюты развивающихся стран в последнее время демонстрировали ослабление по отношению к американскому доллару, констатирует эксперт. «Бразильский реал, мексиканский песо, российский рубль находились под давлением в последние дни, но тем не менее кардинальных изменений на рынках пока не произошло», — полагает Поддубский.