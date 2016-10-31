Москва, 31 октября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. «Сегодня, 31.10.2016 прекращает свое существование 41 отделение сердечно-сосудистой хирургии в ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова», — написал на своей странице в Фейсбуке сосудистый хирург Константин Синякин. По его словам, все стационары знали их как бригаду экстренной ангиохирургической помощи (БЭАП, выездные сосудистые хирурги).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Плитка важнее

«В бригаде всегда трудились врачи, имеющие высшую и первую квалификационную категорию, к.м.н., д.м.н., профессора, заслуженные врачи России. Сотрудники бригады могли оказать любую экстренную и плановую помощь больным с сосудистой патологией — оперировали и разбирали все ситуации «ниже нижней челюсти», — подчеркнул хирург.

Деятельность бригады заключалась в том, что заступающий на сутки сосудистый хирург, выезжал на вызовы в стационары Москвы, а также с недавних пор и Новой Москвы к больным с острой сосудистой патологией. Операции врачи бригады проводили везде, где были операционные, также в случае необходимости оказывали консультации. После того, как врачам была выделена специальная машина, хирурги бригады стали еще более мобильными и «более экстренными» — прибытие в любой стационар занимало не более 30 минут с момента вызова в любое время дня и ночи.

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В июле 2016 года в рамках оптимизации московской системы здравоохранения, было принято решение 41 отделение сердечно-сосудистой хирургии в ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова расформировать и перевести в службу экстренной медицинской помощи.

По словам Константина Синякина, администрация больницы, известив о сокращении отделения, предложила хирургам заняться сбором статистики, по всей видимости, не найдя соответствующей работы для специалистов такого уровня.

«Два месяца назад нам раздали уведомления о сокращении отделения, больница предложила должности «врачей статистического отдела» — сосудистые хирурги, видимо, больше не нужны Alma Mater», — посетовал врач.

В администрации ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова корреспонденту ИА REGNUM ситуацию комментировать отказались, сославшись на то, что было бы некорректно обсуждать действия вышестоящего начальства, и посоветовали обратиться непосредственно в департамент здравоохранения Москвы.

Напомним, что ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников заявлял, что городскую систему здравоохранения серьезно менять больше не планируют. И если что-то и будет, так лишь единичные изменения. Возможно с точки зрения московских чиновников, «оптимизация» единственной на всю Москву бригады сосудистых хирургов, не является серьезным изменением годами сложившейся и на практике подтвердившей свою эффективность системы. Так ли это, узнаем, когда ИА REGNUM получит ответ на свой запрос от департамента здравоохранения Москвы.

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Добавим также, что реорганизацию системы здравоохранения в Москве уже оценили как положительную, однако о здоровье москвичей все же заботятся. Так, с 2017 года решено Москву мостить гранитной плиткой. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что польза замены асфальта заключается в области экологии и здоровья.