В Москве «оптимизировали» уникальную бригаду сосудистых хирургов
Москва, 31 октября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. «Сегодня,
«В бригаде всегда трудились врачи, имеющие высшую и первую квалификационную категорию, к.м.н., д.м.н., профессора, заслуженные врачи России. Сотрудники бригады могли оказать любую экстренную и плановую помощь больным с сосудистой патологией — оперировали и разбирали все ситуации «ниже нижней челюсти», — подчеркнул хирург.
Деятельность бригады заключалась в том, что заступающий на сутки сосудистый хирург, выезжал на вызовы в стационары Москвы, а также с недавних пор и Новой Москвы к больным с острой сосудистой патологией. Операции врачи бригады проводили везде, где были операционные, также в случае необходимости оказывали консультации. После того, как врачам была выделена специальная машина, хирурги бригады стали еще более мобильными и «более экстренными» — прибытие в любой стационар занимало не более 30 минут с момента вызова в любое время дня и ночи.
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В июле 2016 года в рамках оптимизации московской системы здравоохранения, было принято решение 41 отделение сердечно-сосудистой хирургии в ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова расформировать и перевести в службу экстренной медицинской помощи.
По словам Константина Синякина, администрация больницы, известив о сокращении отделения, предложила хирургам заняться сбором статистики, по всей видимости, не найдя соответствующей работы для специалистов такого уровня.
«Два месяца назад нам раздали уведомления о сокращении отделения, больница предложила должности «врачей статистического отдела» — сосудистые хирурги, видимо, больше не нужны Alma Mater», — посетовал врач.
В администрации ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова корреспонденту ИА REGNUM ситуацию комментировать отказались, сославшись на то, что было бы некорректно обсуждать действия вышестоящего начальства, и посоветовали обратиться непосредственно в департамент здравоохранения Москвы.
Напомним, что ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников заявлял, что городскую систему здравоохранения серьезно менять больше не планируют. И если что-то и будет, так лишь единичные изменения. Возможно с точки зрения московских чиновников, «оптимизация» единственной на всю Москву бригады сосудистых хирургов, не является серьезным изменением годами сложившейся и на практике подтвердившей свою эффективность системы. Так ли это, узнаем, когда ИА REGNUM получит ответ на свой запрос от департамента здравоохранения Москвы.
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Добавим также, что реорганизацию системы здравоохранения в Москве уже оценили как положительную, однако о здоровье москвичей все же заботятся. Так, с 2017 года решено Москву мостить гранитной плиткой. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что польза замены асфальта заключается в области экологии и здоровья.