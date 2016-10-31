Киев, 31 октября, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от фракции «Батькивщина» Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что до последнего не знала, ехать ей в Россию или нет. Она пояснила, что поехала, чтобы показать, что «не нужно бояться».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Савченко заявила, что ей непонятна негативная реакция коллег на поездку в Москву на заседание Верховного суда России по делу украинских националистов Станислава Клыха и Николая Карпюка. «Я пригласила депутатов поехать со мной. Все сказали, что они заняты и не могут», — сказала депутат.

Она добавила, что в свое время все депутаты так же ездили поддержать ее и никто не кричал им, что это предательство или что они «пиарятся». Говоря о своем решении ехать, Савченко отметила, что главной целью было показать украинцам, «что не нужно бояться».

«Я хотела просто поддержать человека. Я знаю, что такое сидеть в клетке и не видеть ни одного украинца в зале. Это очень паршиво», — сказала депутат, добавив, что изначально на заседание ВС РФ должна была ехать ее сестра Вера, однако она не смогла, так как в отношении нее возбуждено уголовное дело.

Напомним, 26 октября Надежда Савченко приехала в столицу, чтобы поддержать на судебном заседании двух граждан Украины, Карпюка и Клыха, которые являются членами УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и приговорены к 22,5 и 20 годам заключения в колонии строгого режима. Они были признаны виновными в участии в военных действиях на территории Чечни в 1994—1995 годах. Верховный суд оставил без изменений приговор украинским гражданам.