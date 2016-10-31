Курск, 31 октября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. С 1 ноября между Москвой и Курском снова начнет курсировать скоростной поезд «Ласточка» АО «ФПК». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЖД, «Ласточку» на время заменили обычным пассажирским поездом по техническим причинам.

Mos.ru Электропоезд ЭС2Г-008 «Ласточка» на подъезде к платформе

Поезд будет отправляться из Москвы в 17:55 и прибывать в Курск в 23:34. Первый рейс из Курска отправится в 06:23 и прибудет в Москву в 12:00. «Ласточка» будет останавливаться в Серпухове, Туле, Скуратово, Мценске, Орле, Змиевке, Глазуновке и Понырях. Из-за того, что вернувшаяся «Ласточка» преодолевает расстояние из Курска до Москвы быстрее обычного пассажирского поезда, изменится расписание нескольких курских электричек.

Поезд №6120 «Серпухов — Москва» будет отправляться на 10 минут позже, из Подольска в Москву поезд будет отправляться на 11 минут позже, экспресс из Серпухова в Царицыно будет отправляться раньше на 18 минут. По выходным электропоезд №6160 «Чехов — Москва» будет отправляться в 12:24, №6252 «Подольск — Москва» — в 12:53. Межобластные электропоезда на участке «Москва — Тула» по выходным дням будут отправляться на 12 минут раньше из Тулы (№6958 в 10:08) и на 10 минут раньше существующего сейчас расписания из Москвы (№6961 в 13:52).

Как уже сообщало ИА REGNUM, «Ласточка» между Курском и Москвой перестала курсировать 26 августа, продажа билетов на сайте на этот поезд была закрыта еще раньше. В РЖД заявили, что движение «Ласточки» приостановлено временно, однако жители Курска и Орла испугались, что лишатся востребованного поезда насовсем, и опубликовали петицию. Она была адресована министру транспорта РФ, там говорилось, что этот поезд очень востребован, потому что им пользовались куряне и орловцы, работающие в столице, а альтернативы «Ласточке» попросту нет.