Москва, 31 октября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. В России суммарная задолженность по заработной плате на 1 октября 2016 года составила 3 658 млн рублей и по сравнению с 1 сентября 2016 года увеличилась на 127 млн рублей (3,6%), говорится в мониторинге «О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-сентябре 2016 года», опубликованном на сайте Минэкономразвития РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

На 1 октября просроченная задолженность по заработной плате отсутствовала в пяти субъектах РФ. За месяц она снизилась в 31 субъекте РФ, осталась без изменения — в четырех субъектах, выросла — в 40 субъектах, образовалась — в пяти субъектах РФ.

Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за отсутствия собственных средств из общей суммы указанной задолженности приходится на Приморский край (514,8 млн рублей, или 14,2%), г. Москву (187,8 млн рублей, или 5,2%), Иркутскую область (112,2 млн рублей, или 3,1%), Хабаровский край (168,2 млн рублей, или 4,6%), Мурманскую область (117,7 млн рублей, или 3,3%), Томскую область (113,0 млн рублей, или 3,1%), г. Санкт-Петербург (115,6 млн рублей, или 3,2%).