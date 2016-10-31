Москва, 31 октября, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Вопрос с обеспечением безопасности в рамках «кипрского вопроса» должен решаться самими киприотами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября в ходе пресс-конференции с главой МИД Кипра Иоаннисом Касулидисом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы привержены решениям Совбеза ООН в поддержку кипрского урегулирования на основе договорённостей двух общин. Вопрос об обеспечении безопасности должен решаться кипрскими сторонами. Мы будем приветствовать все договорённости», — сказал Лавров.

По его словам, Москва знает о позиции Республики Кипр: «Она должна приниматься во внимание, и не должно навязываться решений извне. Мы настаиваем, чтобы в ООН не пытались навязывать рецепты, которые отторгаются одной из сторон кипрского урегулирования».

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что Москва подтвердила «принципиальную позицию РФ по решению кипрской проблемы».

«Мы поддерживаем такой формат урегулирования, какой выберут сами киприоты, при этом вмешательство извне лишь отбросит назад решение кипрской проблемы», — сказал Лавров.