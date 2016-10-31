Орел, 31 октября, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Орловская полиция задержала хулигана, надевшего мешок на недавно открывшийся памятник Ивану Грозному, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД 31 октября.

Виктор Васнецов. Иван Грозный (фрагмент). 1883-1884

Как сообщили в ведомстве, о хулиганстве в полицию сообщили утром 30 октября бдительные граждане. Отправившийся на место наряд полиции недалеко от места происшествия задержал подозреваемого — им оказался 36-летний мужчина.

В настоящее время на нарушителя общественного порядка сотрудники полиции составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», наложен штраф.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 30 октября на памятнике Ивану Грозному, двумя неделями ранее торжественно открытом в Орле, прохожие обнаружили мешок, а также табличку с надписью «Духота то какая, темнота».

Уже известно, что задержанный житель Ярославской области. Свой поступок он объяснил желанием «прославиться».