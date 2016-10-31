Москва, 31 октября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. В Алеппо всё достигло таких масштабов, когда западные страны уже не могут закрывать глаза на бесчинства террористов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября в ходе пресс-конференции с главой МИД Кипра Иоаннисом Касулидисом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Что касается ситуации в Алеппо и реакции международного сообщества, то наши западные партнёры старались выгораживать боевиков, убеждали нас, что там две-три сотни членов запрещённой в России «Джебхат ан-Нусры», а остальные — умеренная оппозиция, хотя мы не раз распространяли наши оценки по тому, что все группировки подчиняются там «Нусре» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). То, что все начали открыто говорить, что именно «Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществляет нападение на позиции правительственных сил, говорит о том, что всё достигло таких масштабов, когда закрывать глаза на бесчинства не получается», — сказал Лавров.

Он напомнил о том, что западные СМИ признают главенство «Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой ситуации: «Две-три сотни «Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не могут производить такой эффект и такое число обстрелов. Это нас только убеждает, что остальные группировки там напрямую ассоциируются с ней. Мы в очередной раз призываем наших партнёров, имеющих влияние на оппозицию, незамедлительно отмежеваться от «Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы мы сконцентрировались на борьбе с террористами. Если они этого не сделают, то они станут законной мишенью в соответствии с решениями в ООН».

Лавров выразил надежду на то, что «почти двухнедельная пауза в полётах ВС РФ и САР должна быть достаточной»: «Если отмежевания не происходит, то наши оценки надо скорректировать. Мы раньше говорили, что США либо не могут, либо не хотят отмежевать оппозицию, теперь можно будет говорить, что они этого не хотят. Мы надеемся, что возобладает инстинкт самосохранения, потому что заигрывание с террористами всегда опасно. Американцам, как никому другому, это известно».

Напомним, ранее Россия приняла решение продлить гуманитарную паузу, объявленную 20 октября. В ООН приветствовали продление гумпаузы. Вместе с тем, террористы из запрещённой в РФ организации «Джебхат ан-Нусра» и их соратники из «Ахрар аш-Шам» попытались сорвать гумпаузу, обстреливая как других боевиков, пожелавших покинуть территорию Алеппо, так и мирных жителей, собравшихся у входа в один из «коридоров».