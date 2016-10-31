Москва, 31 октября, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Сбербанком России снижены ставки по кредитам малому бизнесу. С 31 октября минимальная ставка по кредитам с обеспечением составит 11,8%, сообщает пресс-служба организации.

Процентная ставка

Снижение ставок составило от 1,5 до 5,5 процентных пункта. Теперь представители малого бизнеса смогут получить кредит с обеспечением с минимальной ставкой 11,8%. В случае отсутствия залога наименьшая ставка будет составлять 15,5%.

Также снижение ставок затронет и новый тип кредитов для малого и среднего бизнеса, которые предоставляются на основе интеллектуальной модели анализа данных о заемщиках. Ранее, 18 октября, Сбербанк на 0,5 п.п. снизил ставки по основным ипотечным продуктам, кроме того, 3 октября в сторону уменьшения были изменены ставки по всей линейке потребительских кредитов.