Москва, 31 октября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. В сентябре 2016 в России зафиксированы положительные тенденции в динамике доходов и потребления населения. На фоне роста реальной заработной платы и существенного замедления сокращения реальных располагаемых доходов произошло замедление снижения товарооборота в годовом выражении, говорится в мониторинге «О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-сентябре 2016 года», опубликованном на сайте Минэкономразвития РФ.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Росстат скорректировал оценку по заработной плате за август в сторону повышения: прирост в реальном выражении составил 2,7% против снижения на 1,0% по предварительной оценке.

Реальная заработная плата работников с исключением сезонного фактора, после снижения в июле (на 1,2%), второй месяц подряд демонстрирует рост (на 1,1% и 0,1% соответственно).

Величина прожиточного минимума на душу населения в III квартале 2016 г. оценивается на уровне 9889 рублей с ростом к соответствующему периоду 2015 года на 2,2%. Следует отметить, что прожиточный минимум в III квартале относительно II квартала 2016 г. незначительно уменьшился, что связано с сезонным удешевлением цен на плодоовощную продукцию, включенную в состав потребительской корзины.

Уровень бедности во II квартале 2016 года снизился с 16% (в I квартале) до 13,5%, во многом благодаря росту реальной заработной платы, отмеченному в этот период.

Дифференциация населения по уровню доходов в январе-сентябре 2016 года осталась практически на уровне января-сентября 2015 года и составила 14,3 раза.