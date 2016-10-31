Санкт-Петербург, 31 октября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Архитектурно-художественная подсветка Дворцовой площади будет отключена вечером 31 октября в ходе акции памяти, посвященной погибшим год назад во время катастрофы лайнера А321 над Синайским полуостровом. Об этом ИА REGNUM сообщили в СПб ГУП «Ленсвет», которое отвечает за городское освещение.

Gov.spb.ru Игрушки на Дворцовой площади в память о жертвах катастрофы. Ноябрь 2015 года

Общественная акция памяти начнется в восемь часов вечера. Отключение подсветки площади поможет собравшимся людям увидеть лица тех, кто погиб от рук террористов 31 октября 2015 года.

«С 20:00 до 20:15 на стены Главного штаба будут транслироваться фотографии погибших и их родственников. Акция памяти завершится минутой молчания», — сообщили в пресс-службе предприятия «Ленсвет».

Напомним, что сразу после трагедии год назад горожане и гости Петербурга несли цветы и детские игрушки к подножию Александрийской колонны на Дворцовой площади. Там возник и просуществовал до 13 ноября своеобразный народный мемориал.

Как уже сообщалось, утром 31 октября 2016 года в Троицком и Исаакиевском соборах Петербурга прошли панихиды в память о погибших. В память о погибших 224 раза ударил большой колокол Исаакия. В БКЗ «Октябрьский» сегодня пройдет концерт-реквием, посвященный памяти жертв катастрофы.

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В результате крушения над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года самолета А321 «Когалымавиа», летевшего из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, погибли все 224 человека, находившиеся на борту. Большинство из них были жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Причиной трагедии, по данным ФСБ России, стал теракт, ответственность за который взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ее деятельность запрещена в РФ).