Астрахань, 31 октября, 2016, 12:39 — ИА Регнум. В Астрахани сложилась сложная ситуация с вывозом бытовых отходов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 31 октября, эта тема стала главной на экстренном совещании, которое местные власти провели с представителями областного правительства, прокуратуры и компаний, занимающихся вывозом ТБО.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свалка

«Головомойку» устроили региональному оператору — компании «Эко-Система Астраханской области». Как отметил заместитель главы городской администрации Виктор Корженко, компания так и не выполнила обещаний, которые ее руководство уже неоднократно давало горожанам. До сих пор не отрегулирован график вывоза мусора, машин на линии выходит мало, а площадки и контейнеры для сбора ТБО по-прежнему завалены мусором. Это создает критическую как антисанитарную, так и пожароопасную ситуацию в городе.

Отрицать сложность ситуации директор по развитию управляющей компании «Эко-Система» Дмитрий Крищенко не стал, признав, что с существующими проблемами крупнейшая компания по вывозу ТБО в городе не справляется. Коллегам по бизнесу он предложил вступить в переговоры по перераспределению объемов вывозимых отходов.

Заверение главы компании устроить субботник и навести порядок с мусорными контейнерами вызвало резкую реакцию министра жилищно-коммунального хозяйства региона Сергея Кучумова. Руководитель ведомства потребовал прекратить «болтовню» и принять незамедлительные комплексные решения.

По словам замглавы администрации города Виктора Корженко, бездействие компании по вывозу ТБО выглядит как откровенный саботаж и несет в себе серьезную угрозу для населения.

«За последнее время в разы увеличилось количество возгораний мусора, в местах наибольшего скопления ТБО есть опасность появления крыс, — отметил Виктор Корженко. — Поэтому я обращаюсь к надзорным органам с просьбой самым активным образом вмешаться в ситуацию».

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На закрытый под Астраханью полигон втихаря продолжают свозить мусор

Представитель прокуратуры города Астрахани заверил, что меры прокурорского реагирования не заставят себя долго ждать. Он отметил, что за подобные действия предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Добавим, что на прошлой неделе предупреждение о недопустимости нарушения закона получила компания ООО «РусСервис», которая обслуживает контейнерную площадку на пересечении улиц Новороссийская и Сельскохозяйственная в Ленинском районе Астрахани. Согласно договору, заключенному с администрацией областного центра, вывозить отсюда мусор компания должна ежедневно. Между тем по факту оказалось, что мусорные баки переполнены, а прилегающая территория захламлена бытовым мусором. В администрации района уточнили, что ООО «РусСервис» уже длительно время не производит вывоз мусора.

Напомним, ранее на пресс-конференции генеральный директор компании «Эко-Система Астраханской области» Александр Панин обрисовал причины мусорного коллапса в Астрахани. Одной из главных проблем он назвал задолженность населения на общую сумму 180 миллионов рублей. Недобросовестная конкуренция стала ещё одной причиной, которая повлияла на уборку мусора в городе, пишет агентство новостей «Астрахань 24». По мнению Александра Панина, его сотрудников переманивают другие компании, с целью приостановки деятельности предприятия. Еще одна причины — нехватка техники. Всего на балансе предприятия 80 машин, по факту работает только 35, что явно недостаточно.

За последние 15 лет на территории региона было ликвидировано свыше 150 свалок, в данный момент их осталось всего шесть. Общий объем финансирования подпрограммы «Создание комплексной системы обращения с отходами в Астраханской области» до 2020 года запланирован в размере 3 млрд 273,9 млн. На прошлый год была определена сумма в более чем 1 млрд рублей. На текущий год вложения должны составить 486,3 млн рублей.

По мнению активистов ОНФ, большинство «мусорных» проблем в регионе связаны с недоработками в изменениях федерального закона «Об отходах производства и потребления», вступивших в силу с 1 января 2016 года. Поправки устанавливают правила оказания коммунальных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Однако требования законодательства реализуются не всегда успешно. Так, в Астраханской области практически все муниципальные образования региона не смогли своевременно подготовить земельные участки для размещения отходов, это привело к отсутствию санкционированных мест для складирования мусора. Бремя вывоза отходов в отдаленные районы легло на плечи рядовых астраханцев. Им не только приходится оплачивать услуги по высоким тарифам. Жители Астраханской области также сталкиваются с проблемами низкого качества услуг сменяющихся операторов, несанкционированных свалок, закрытия официальных свалок из-за переполненности и пожаров на них.