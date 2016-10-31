Москва, 31 октября, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Москва и Никосия не обсуждали вопрос использования морских баз на территории Кипра. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября в ходе пресс-конференции с главой МИД Кипра Иоаннисом Касулидисом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Votpusk.ru Порт. Лимассол. Кипр

«Мы ничего подобного сегодня не обсуждали. В принципе, наши ВМС пользуются портами Кипра периодически, без специальных услуг, как это принято в международном праве. В принципе, я не припомню, чтобы эта тема обсуждалась между Россией и Кипром вообще» — сказал Лавров.

По его словам, «географическое положение наших баз в Хмеймиме и Тартусе благоприятно для обеспечения операции по просьбе Сирийской Арабской республики».

Напомним, на сегодняшний день Россия на бессрочной основе разместила в Хмеймиме и Тартусе свои военные силы. Это сделано по просьбе руководства Сирии в целях борьбы с террористами.