Хабаровск, 31 октября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Первые два инвестиционных проекта в Свободном порту Ванино одобрил Наблюдательный Совет Свободного порта Владивосток, сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель губернатора Хабаровского края — министр инвестиционной и земельно-имущественной политики Юрий Чайка.

Vaninoport.ru Свободный порт Ванино

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Один из одобренных проектов — строительство специализированного угольного комплекса на мысе Бурный. Инвестор — ООО «Дальневосточный Ванинский Порт» — дочерняя структура «Тувинской энергетической промышленной корпорации» Руслана Байсарова. Терминал мощностью до 15 миллионов тонн угля в год предназначен для экспорта в страны АТР угля с Элегестского месторождения. Строительство терминала является составной частью масштабного проекта «Элегест — Кызыл — Курагино» со строительством железной дороги, ГОК, морского порта.

Еще один проект, одобренный на заседании VI Наблюдательного Совета Свободного порта Владивосток, это проект НАО «Прайм» по строительству специализированного терминала для перевалки сжиженных углеводородных газов. Объем вложений составит 25,5 миллиарда рублей.

На рассмотрении Совета еще два проекта поменьше — строительство кирпичного завода и нового автовокзала.

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Всего интерес к режиму Свободного порта в Ванинском районе проявили 18 компаний с общим объемом инвестиций около 72 миллиардов рублей. Предприниматели намерены реализовать в Ванино проекты в сфере строительства, бытового обслуживания, пищевой промышленности и в других направлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, после досрочной ликвидации ПОЭЗ Советская Гавань власти региона планируют распространение режима порто-франко и на Советско-Гаванский район. В последние дни региональные власти обсуждают возможность распространения режима Свободного порта и на другие районы края — Бикинский, Вяземский, Хабаровский и район имени Лазо. Предполагается, что реализация этих намерений сможет привлечь в край инвестиций на общую сумму около 143 миллиарда рублей. В случае успешной реализации этих начинаний, в регионе планируют создать порядка 4 тысяч рабочих мест.