Вологда, 31 октября, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, проекты будут реализованы на территории промышленного парка «Вологда-Север». В 2017—2018 году на этой площадке появится несколько новых цехов на деревообрабатывающих предприятиях и предприятиях-производителях продуктов питания, а также новый фанерно-мебельный комбинат. Все это позволит создать в городе 260 новых рабочих мест. Инвестиции в экономику за два года составят порядка 800 миллионов рублей.

Andris Malygin Вологда

«Несмотря на спад экономики, бизнес в областной столице продолжает развиваться, строить планы на будущее и наращивать мощности. Реализуемые в ближайшие годы инвестиционные проекты находятся в разной степени готовности. Все они находятся на нашем контроле и сопровождении. Мы стараемся оказать бизнесу максимальную поддержку. Речь идет о содействии в решении земельных вопросов, подведении необходимой инженерной инфраструктуры, консультационной поддержке», — прокомментировал исполняющий обязанности мэра Вологды Сергей Воропанов.

На сегодняшний день в областной столице идет развитие сразу трех промышленных зон: «Север», «Восток» и «Запад». Количество размещенных в промзонах предприятий по итогам 2016 года может достичь 60, а объем экспорта продукции превысит десять миллиардов рублей.

Напомним, что подобный же промышленный территориальный кластер сейчас создается и в другом крупном центре области — Череповце. Там ставка сделана на крупный индустриальный парк. Строительство обеспечивающей инфраструктуры в ИП «Череповец» будет завершено к июлю 2017 года. Среди уже заявленных резидентов парка: завод по производству фибролитовых плит и стеновых панелей, торгово-логистический комплекс, завод по производству эмульсолов и завод по производству активной минеральной добавки в цемент. Планируется, что создание новой промышленной зоны может привлечь в экономику Череповца 5,1 миллиардов рублей.