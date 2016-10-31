Москва, 31 октября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Двух женщин, которые подозреваются в хищении крупной суммы финансовых средств у 86-летнего пенсионера, задержали в Москве. Об этом сообщает в понедельник, 31 октября, ГУ МВД России по столице.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«20 сентября 2016 г. в полицию с заявлением обратился 86-летний мужчина, — говорится в сообщении. — Как выяснили сотрудники полиции, около станции метро «Лубянка» 2 женщины под предлогом вложения денег под высокий процент похитили у него 700 000 руб. и паспорт».

Отмечается, что после преступления злоумышленницы скрылись с места происшествия на легковом автомобиле (такси).

Стражи порядка по подозрению в совершении данного преступления задержали двух женщин — 22-летнюю уроженку Тульской области и 36-летнюю уроженку одной из стран ближнего зарубежья.

По факту ограбления было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».