Москва, 31 октября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Импорт товаров в Россию январе-сентябре 2016 года снизился на 4,4% и составил 135,9 млрд долларов, говорится в мониторинге «О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-сентябре 2016 года», опубликованном на сайте Минэкономразвития РФ.

Adl-logistica.org Контейнеры

Экспорт товаров в январе-сентябре вырос на 23,6% и составил 199,0 млрд долларов.

Положительное сальдо торгового баланса за 9 месяцев составило 63,1 млрд долларов, снизившись на 46,6%.