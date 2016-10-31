Москва, 31 октября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении поправки в бюджет 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября. Как сообщил глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия»), рекомендация принимается «с учетом отложенных поправок и данных правительству поручений».

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В частности, комитет одобрил поправку, которая дополнительно на 8,359 млрд рублей увеличивает антикризисный фонд правительства за счет остатков бюджетных ассигнований. Общее увеличение антикризисного фонда составит 14,359 млрд рублей, а сам фонд составит 79,359 млрд рублей. Часть средств через антикризисный фонд предлагается направить на помощь Белоруссии, отметил Макаров.

Комитет поддержал ряд правительственных поправок, которые перераспределяют средства для Минобороны. На 4,6 млрд рублей дополнительно увеличиваются расходы на выплату военнослужащим по спецоперациям, на 21,39 млрд рублей — на строительство объектов в арктической зоне и в Крыму.

Также была одобрена поправка, повышающая на 200 млн рублей средства для Генпрокуратуры на обеспечение работы информационной системы «Единый реестр проверок». Расходы на текущую деятельность МЧС будут увеличены, согласно поправке, на 637,335 млн рублей.

В то же время комитет не поддержал возвращение предварительно сокращенных на 28,6 млрд рублей расходов на здравоохранение.

Как подчеркнул Макаров, те задачи, которые ставились Госдумой в первом чтении, «пока учитываются, хотя есть целый ряд вопросов, к обсуждению которых предстоит вернуться».

Комитет 1 ноября комитет обсудит проект постановления, где будут перечислены меры, предлагаемые депутатами. «Это те поручения, которые давала Госдума при рассмотрении закона в первом чтении. Здесь найдет свое отражение и проведение парламентских слушаний по межбюджетным отношениям, и по проверке расходования средств, которые передаются в уставные капиталы как госкорпораций, так и отдельных компаний», — рассказал глава комитета.