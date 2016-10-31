Архангельск, 31 октября, 2016, 12:27 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Петербург. Только по любви ». режАксинья Гог, Наталья Назарова, Оксана Бычкова.2016. Россия На крыше

29 октября 2016 года вечером около жилого дома по проспекту Московский в городе Архангельске обнаружена 15-летняя девушка с телесными повреждениями, характерными для падения с большой высоты. При госпитализации в больницу пострадавшая скончалась от полученных травм. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО.

По предварительным данным, несовершеннолетняя прыгнула из окна лестничного пролета многоэтажного дома. С целью установления всех обстоятельств, предшествующих самоубийству, его причин и условий, следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино — Фактория города Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.