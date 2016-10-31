Москва, 31 октября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Кризис между РФ и ЕС не мог не сказаться на сотрудничестве России с Кипром. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября в ходе пресс-конференции с главой МИД Кипра Иоаннисом Касулидисом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Космоснимок Кипра

«Нынешняя непростая ситуация между РФ и ЕС не могла не сказаться на двустороннем сотрудничестве наших стран, но мы констатировали, что отношения продолжают отличаться высокой степенью доверия. Мы подтвердили принципиальную позицию РФ по решению кипрской проблемы. Мы поддерживаем такой формат урегулирования, какой выберут сами киприоты, при этом вмешательство извне лишь отбросит назад решение кипрской проблемы», — сказал Лавров.

По его словам, стороны обсудили ситуацию на Украине, в том числе в свете итогов встречи в «Нормандском формате» в Берлине: «У нас единая позиция: нет альтернативы выполнению договорённостей в том виде, в котором их одобрили в Совбезе ООН».

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что развитие двусторонних отношений не зависит от политической конъюнктуры.

«Регулярно общаемся на разных уровнях, что подчеркивает доверительность и особый характер нашего политического диалога. В 2015 году мы отмечали 55 лет со дня установления дипломатических отношений, и все эти годы лишний раз подчеркнули, что наше взаимодействие, развитие двусторонних отношений не зависят от политической конъюнктуры», — сказал Лавров.