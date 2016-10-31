Калуга, 31 октября, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Бюст первого космонавта Юрия Гагарина с октября 2016 года украшает веронский парк Санта Тереза в Италии. Об этом 31 октября рассказал на заседании регионального правительства заместитель губернатора Калужской области Владимир Потёмкин, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Андрей Плотнов. Ю.А. Гагарин. 1974

По словам калужского замгубернатора, инициатором установки бюста Юрия Гагарина является международный благотворительный общественный фонд «Диалог культур — единый мир», культурно-этнографический музей которого находится на территории Боровского района Калужской области.

Теперь власти Вероны хотят переименовать парк Санта Тереза, где был установлен бюст первого космонавта Земли в парк Гагарина. Владимир Потемкин также рассказал коллегам о мальчике, который пришел на открытие бюста Гагарина в Вероне с огромной фотографией Юрия Алексеевича: «Его бабушка попала в объектив с Гагариным, когда он был в Италии и проезжал по городу. И эта фотография хранится как семейная реликвия, как икона. И таких очень много».

Между тем, памятники космонавту Юрию Гагарину уже открыты в Аргентине, Болгарии, Голландии, Дании, Индии, Испании, Казахстане, на Кипре, а также в Китае, Малайзии, Норвегии, США, Франции, Великобритании и Чехии.

Потёмкин отметил, что городские власти испанской Барселоны также рассматривают возможность установки памятника Гагарину рядом с памятником Христофору Колумбу.

Председательствующий на заседании регионального правительства заместитель губернатора Калужской области Алексей Никтитенко предложил использовать открытие памятников Юрию Гагарину за пределами России для популяризации имиджа Калуги, как колыбели космонавтики.

Добавим, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Международного гуманитарно-просветительского проекта обмена молодежных волонтерских групп «Россия — Святая земля: связь времен, поколений», калужанин Сергей Ступников, во время недавней его встречи с председателем Вифлеемского отделения Императорского Православного Палестинского общества Даудом Матаром обсуждался вопрос об открытии в Вифлееме памятника Юрию Гагарину.