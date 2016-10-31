Москва, 31 октября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Некоторые западные страны желают искусственно политизировать суть Совета Европы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября в ходе пресс-конференции с главой МИД Кипра Иоаннисом Касулидисом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Наши народы объединяет чувство дружбы, взаимной симпатии. Совет Европы мы рассматриваем как важную организацию. Считаем важным удерживать его от сползания к двойным стандартам и искусственной политизации, чего хотят некоторые западные партнёры», — сказал Лавров.

По его словам, «деятельность Совета Европы востребована на правозащитном направлении».

Напомним, Совет Европы — международная организация, содействующая сотрудничеству между её членами, странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия. Будучи основанным в 1949 году, Совет Европы является старейшей в Европе международной организацией.