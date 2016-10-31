Советский, Югра, 31 октября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей исполняющей обязанности директора департамента муниципальной собственности администрации Советского района. Она обвиняется в халатности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по ХМАО.

Vsevolod Knyazev Тысячные купюры

По данным следствия, в июле 2012 года чиновница подписала приказ о строительстве 20 благоустроенных квартир в городе Советском. На счет муниципального фонда развития жилищного строительства Советского района «Жилище» перечислено свыше 11 миллионов рублей. Но фактически объем работ по муниципальному контракту не был исполнен.

Ранее, в августе, было заведено уголовное дело по подозрению в злоупотреблениями должностными полномочиями против чиновников мэрии Советского. Они подозреваются в том, что заведомо зная о плачевном состоянии фонда «Жилище», в 2014 году департамент муниципальной собственности заключил с ним 120 муниципальных контрактов на участие в долевом строительстве домов в Советском на сумму 739 млн рублей, из них 665 млн рублей — из бюджета округа. Муниципальное задание было исполнено менее, чем на 60%.

Отметим, что в феврале этого года от должности директора фонда «Жилище», учредителем которого являются власти Югры, была отстранена Ольга Туганова. К ней были высказаны претензии по неисполнению обязательств перед подрядчиками в Сургуте, Нижневартовске и Югорске. Это привлекло внимание и к аналогичным муниципальным фондам. Новым руководителем окружного фонда стал Андрей Шаламов, который ранее был заместителем «Ипотечного агентства Югры».