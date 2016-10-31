Липецк, 31 октября, 2016, 12:13 — ИА Регнум. В Липецке продавщицу направят на исправительные работы за то, что она продавала алкоголь несовершеннолетним. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Женщину в феврале 2016 была привлекали к административной ответственности по статье «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции», ей был назначен штраф в 30 тысяч рублей. Однако почти через месяц она снова повторила свой проступок, продав несовершеннолетней девушке две банки пива.

В суде женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. Мировой судья в особом порядке уголовного судопроизводства вынес обвинительный приговор и назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на четыре месяца. Также из заработка женщины ежемесячно будет вычитать 10% в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.