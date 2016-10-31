Москва, 31 октября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Выручка ресторанного рынка Российской Федерации (РФ) впервые за 7 лет уменьшилась на 1,4%. Об этом, как пишут «Ведомости», свидетельствуют данные исследовательской компании NPD Group.

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«За январь — август 2016 г. впервые за 7 лет ресторанный рынок сократился в деньгах на 1,4%», — говорится в сообщении.

Представитель NPD отметил, что если ранее речь шла только о падении рынка в сопоставимых ценах, то теперь наблюдается его сокращение и в номинальном выражении.

С 2016 г. доля в сегменте «рестораны» в РФ за счет падения выручки и трафика сократилась с 38 до 34%, а фастфуд вырос с 35 до 39%, свидетельствуют данные NPD.

Отмечается, что наиболее сильно пострадали заведения со средним чеком 650 рублей на человека без алкоголя, а также кафе и кафетерии.