Рим, 31 октября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. В центральной части Италии продолжается сейсмическая активность: подряд произошло несколько подземных толчков. Об этом сообщили в пресс-службе Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

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В центре сообщил, что глубина залегания последнего (магнитуда 3,3) — восемь километров. За несколько минут до этого произошёл толчок магнитудой 4,0 — на глубине два километра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 30 октября в Италии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5. Оно стало сильнейшим с 1980 года. В результате травмы получили 20 человек. В ночь на 31 октября было зафиксировано 114 подземных толчков.