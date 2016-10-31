Москва, 31 октября, 2016, 12:04 — ИА Регнум. ФАС получила полномочия требовать от губернаторов обязательного устранения нарушений, связанных с превышением установленных ограничений на повышение тарифов в сфере ЖКХ, — соответствующее постановление от 28 октября опубликовано на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ. Электроэнергия

ФАС сможет выдавать главе региона обязательное для исполнения предписание об устранении допущенного нарушения в случае, если возможность такого превышения выявлена до 1 июня текущего года. В случае «выявления в текущем году превышения фактического роста платы граждан за коммунальные услуги в среднем по региону над установленным индексом изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту Федерации индекс по субъекту на очередной год будет уменьшаться на величину такого превышения».

В справке также подчеркивается, что в случае если фактическое увеличение платы за коммунальные услуги превышает размер предельного индекса, установленного для соответствующего муниципалитета, размер платы должен быть изменен в течение 15 рабочих дней с даты выдачи предписания органом государственного жилищного надзора.

По заявлению гражданам будет выплачиваться компенсация из регионального бюджета.