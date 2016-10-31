Ярославль, 31 октября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник открывает новую выставку «В центре истории, в центре страны». В музее корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что экспозиция посвящена 80-летию Ярославской области. Следовательно, в центре внимания — самые яркие события истории региона, знаменитые ярославцы, культурное наследие и производственные достижения.

Илья Бесхлебный Ярославль со звонницы Спасо-Преображенского монастыря

Серьезный акцент в экспозиции сделан на промышленном секторе, которым всегда славился регион. Именно в Ярославской области был построен первый в мире завод синтетического каучука. Ярославский шинный завод первым в мире освоил массовое производство на основе искусственной резины — к началу 1940-х годов около 80 процентов автомобильных покрышек в стране производилось именно здесь. Своими достижениями могут гордиться и другие промышленные предприятия Ярославского края.

«Многие, представленные в этом комплексе выставки экспонаты, удивят самого искушенного зрителя», — обещают в музее.

Отдельной строкой на выставке представлена галерея портретов первых лиц области — от первого секретаря Ярославского обкома ВКП (б) Антона Вайнова, репрессированного в 1937 году за «недостаточную борьбу» с врагами народа, до Федора Лощенкова, руководившего областью в эпоху «космоса и кукурузы», и первого губернатора Ярославской области Анатолия Лисицына.

Особенно богатый материал раскрывает тема историко-культурного наследия Ярославской области, в том числе старинных народных промыслов, прославивших наш край. На выставке представлены экспонаты из фондов Ярославского музея-заповедника, а также коллекций музеев-заповедников Переславля, Углича, Рыбинска.