Санкт-Петербург, 31 октября, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета при поддержке ФСБ утром 31 октября начали обыски в служебных кабинетах ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ) Сергея Широкова и проректора этого вуза по учебной работе Александра Туфанова. Об этом ИА REGNUM сообщил осведомленный источник.

RobillardMichel Обыск

По его данным, следственные действия, которые начались около 10:00, проводит следственный отдел по Пушкинскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ранее возбужденного в отношении начальника административно-правового управления СПбГАУ Руслана Магомаева.

В самом Аграрном университете корреспонденту ИА REGNUM заявили, что «не владеют ситуацией», связанной с обысками у руководства вуза.

Учредителем Санкт-Петербургского государственного аграрного университета является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Для справки:

Расположенный в Пушкине вуз имеет лицензию на реализацию 63 программ высшего профессионального образования. В аспирантуре и докторантуре осуществляется подготовка по 24 аспирантским и 8 докторским научным специальностям.

В университете обучаются более 7 тыс. студентов, в том числе около 4 тыс. — по очной форме обучения. Ежегодно университет принимает порядка 2 тысяч студентов на дневную и заочную формы обучения. В Калининградском филиале СПбГАУ обучаются 1440 студентов.

В университете функционируют 6 докторских диссертационных советов, в аспирантуре и докторантуре обучаются более 170 человек по 29 научным специальностям.