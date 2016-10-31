Южно-Сахалинск, 31 октября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко выразил надежду, что приезд спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в Южно-Сахалинск сподвигнет власти города заняться проблемами благоустройства, сообщает 31 октября «Сахалин-Курилы».

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»Надеемся, что к следующему году Южно-Сахалинск будет выглядеть по-другому», — сказал Кожемяко в ответ на критику Матвиенко, отметившей, что областной центр выглядит неухоженным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Валентина Матвиенко, прибывшая в Южно-Сахалинск, назвала город «затрапезным», неухоженным и неблагоустроенным. Также спикер Совфеда задала вопрос, куда уходили средства в «тучные годы», когда бюджет региона был большим.