Астрахань, 31 октября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. В Астраханской области прожиточный минимум в III квартале текущего года составил 8826 рублей. По сравнению с предыдущим кварталом, это на 1,8% меньше. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе председателя правительства региона 31 октября, для трудоспособного населения и пенсионеров этот показатель сократился на 1,4%, для детей — на 2,7% и составил 9 283 рубля, 7119 рублей и 9514 рублей соответственно.

Василий Суриков. Нищий, стоящий на коленях. прим. 1886

По словам экспертов, снижение величины прожиточного минимума обусловлено падением стоимости продуктов питания на 1,2% — 4%, стоимости непродовольственных товаров и услуг, рассчитанных в соотношении от стоимости продуктов питания с учетом поправочных коэффициентов, соответственно на 0,9% — 1,8% и на 0,1% — 0,4%.

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Прожиточной минимум для астраханцев вырос на 1,7%

Напомним, во втором квартале 2016 года величина прожиточного минимума в Астраханской области на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения составляла 8 987 рублей: для трудоспособного населения — 9 414 рублей, для пенсионеров — 7 220 рублей, для детей — 9 783 рубля. По сравнению январем-мартом рост составил 1,7% на душу населения: для трудоспособного населения — 101,6%, для пенсионеров — 101,3%, для детей — 102,4%.

Относительно динамики цен на продукты питания, включенные в расчёт прожиточного минимума, во втором квартале 2016 года в сравнении с первым кварталом произошёл рост цен на такую продукцию, как морковь, свекла, лук, картофель, капуста, бананы, виноград, яблоки, крупа гречневая, бобовые, масло растительное. При этом снизились цены на мясо птицы, яйца, рис, пшено, огурцы, помидоры, апельсины, сахар-песок.

Добавим, в сентябре ткущего года в Астраханской области снизились индексы потребительских цен на товары и услуги. По сравнению с августом 2016 года этот показатель упал на 0,1%. Продовольственные товары за этот период подешевели на 0,6%, а вот услуги и непродовольственные товары, напротив, выросли на 0,3% и 0,1% соответственно. С начала года рост индекса потребительских цент на товары и услуги составил 3,6%. Среднемесячная зарплата в августе у работников предприятий и организаций региона составляла 27,4 тыс. рублей, что на 6,4% больше, чем годом ранее. За восемь месяцев текущего года рост составил 7,8%.