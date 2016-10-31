Чжухай, Китай, 31 октября, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Выступая на международном семинаре, посвященном вопросам подготовки летного состава, командующий учебным штабом ВВС НОАК Лю Ди заявил об изменении программы подготовки китайских летчиков.

Авиация КНР. 1971. Плакат

По словам офицера, командование ВВС НОАК пересмотрело план подготовки, благодаря чему курсанты военных училищ смогут начать несение боевого дежурства сразу после окончания военного ВУЗа.

Ранее сразу после окончания учебного заведения курсанты проходили обязательную летную практику. Благодаря нововведениям будущие летчики получат летную практику во время всего периода обучения, пишет «Чжунго цзюньван».

«Летная подготовка личного состава является ключевым инструментом поддержания высокого уровня боевой подготовки всех подразделений ВВС НОАК. Принятое решение о сокращении периода обучения на 2 года является ключевым для развития китайской военной авиации», — заявил Лю Ди.

Таким образом, сразу после окончания училища молодые пилоты будут допущены для полетов на истребителях J-7 и Y-8, а также бомбардировщиках H-6. Для полетов на других видах техники потребуется дополнительное переобучение.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 8 сентября китайские СМИ, ссылаясь на анонимный источник в оборонном ведомстве КНР, сообщают о массовом переоснащении соединений ВВС НОАК новыми ударными вертолетами СAIC WZ-10. Вертолеты, впервые принятые на вооружение в 2011 г., предназначены для нанесения ударов по укрепленным районам противника, уничтожения бронетехники и летательных аппаратов.