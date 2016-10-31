Ярославль, 31 октября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. В Ярославской области вынесен приговор врачу Угличской районной больницы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следственном комитете, 46-летняя женщина признана виновной в получении взятки и в служебном подлоге.

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Взятка, которую получила врач общей практики больницы, составила 1,5 тысячи рублей. За это вознаграждение медик выдала жительнице Углича и ее супругу справки для получения путевки в санаторий, а затем — и санаторно-курортные карты. Все документы были выданы без проведения необходимых обследований и осмотров, уточняют в СУ СКР по Ярославской области.

Как пояснили ИА REGNUM в ведомстве, о преступлении стало известно из оперативной информации. В ходе проверки, проводимой по материалам полиции, были допрошены все участники событий. В результате на допросе жительница Углича, давшая взятку, раскаялась и призналась во всем.

В отношении врача было возбуждено уголовное дело. По итогам его судебного рассмотрения, женщина получила штраф в размере 120 тыс рублей. Кроме того, ей запрещено в течение двух лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных документов и административно-хозяйственных функций в учреждениях здравоохранения. Таким образом, работы медик также лишилась, отметили в СУ СКР по Ярославской области.

Однако в Угличской ЦРБ эту информацию опровергли. Корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что врач действительно отстранена от руководящей работы, но приговор не мешает ей выполнять функции врача-терапевта.

«В наше время мы не можем разбрасываться специалистами. Но при этом человек будет отвечать за свои действия», — отметил главный врач Угличской ЦРБ Михаил Кривов.

Также, по его словам, штраф медику с учетом всех обстоятельств уточнен до 100 тысяч рублей.