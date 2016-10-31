Москва, 31 октября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. В пригородных электричках московского региона в рамках пилотного проекта заработал бесплатный Wi-Fi. Об этом m24.ru рассказали в ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК).

Wi-Fi

«В настоящее время в трехмесячном тестовом режиме доступ к Wi-Fi обеспечен в 4-х электропоездах собственного парка компании, — говорится в сообщении. — Электропоезда работают на 5 направлениях Московского транспортного узла и на экспрессном маршруте Москва — Калуга».

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время к ним добавится экспрессный маршрут Москва—Рязань—Москва.

По окончанию испытательного срока, возможно, зона действия беспроводного интернета Wi-Fi расширится и на другие поезда.

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