Кембридж, США, 31 октября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Крупный астероид прошел в 500 тыс. км от Земли. Космическое тело размерами от 5 до 25 м приблизилось к планете на дистанцию, в 1,3 раза превышающую расстояние до Луны, сообщает «Экономика сегодня».

Tribunadoagreste.com.br Астероид

Как уточняет Центр малых планет (США), астероид, получивший название 2016 UR36, находился ближе всего к Земле 31 октября в 6:13 мск. Небесное тело было обнаружено учеными 25 октября с помощью телескопа Pan-STARRS на Гавайях. В течение 10 минут после обнаружения данные об астероиде были переданы в систему раннего оповещения Scout, затем его наблюдали и другие телескопы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совет Российской академии наук (РАН) по космосу утвердил параметры проекта «Система обнаружения дневных астероидов» (СОДА). Специальный космический телескоп сможет отслеживать космические тела, приближающиеся к Земле со стороны Солнца.