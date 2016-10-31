Тамбов, 31 октября, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в ДТП в Тамбове вечером 29 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Пресс-служба УМВД Тамбовской области Авария в Тамбове, унесшая жизни четырех человек

Авария произошла около 18:00 на втором километре автодороги «Северный обход города Тамбова». Как установлено, водитель автомобиля Kia Rio, женщина 1986 года рождения, на скользкой дороге не справилась с управлением. Машину вынесло на встречную полосу движения, где она столкнулась с фурой.

В результате аварии водитель легкового автомобиля, а также два пассажира — женщина 1958 года рождения и мужчина 1960 года рождения, скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Еще одна женщина, 1933 года рождения была доставлена в больницу, где позже скончалась.

Выжил в аварии только шестилетний ребенок — мальчик находился в детском кресле, что, по мнению полицейских, и спасло его. Сейчас ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой находится в больнице.

Водитель фуры не пострадал.

Всего за выходные дни, 29 и 30 октября, на территории Тамбовской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек погибли и 12 получили ранения.