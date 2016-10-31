Саратов, 31 октября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поздравил своих земляков — работников образования и здравоохранения и вручил ключи от 29 автомобилей скорой помощи и 50 школьных автобусов, сообщает ИА REGNUM.

Www.saratov.gov.ru Вячеслав Володин передал Саратовской области 29 скорых и 50 школьных автобусов

Торжественное мероприятие по передачи транспорта прошло 29 октября на Театральной площади Саратова. «Поздравляем вас с этим важным событием. Вместе с губернатором Валерием Радаевым нам удалось решить проблему — все «скорые помощи» приведены в нормативное состояние. Парк обновлён на 80%», — цитирует Вячеслава Володина пресс-служба губернатора.

Володин пожелал жителям региона поменьше поводов пользоваться автомобилями «скорой помощи» и побольше — школьными автобусами. «Некоторые проблемы решаются быстро. Желаю, чтобы было побольше детей, больше счастья. Живите долго и счастливо, нам с вами предстоит ещё многое сделать», — обратился он к саратовцам, собравшимся на площади.

Сотрудники скорой помощи и работники образования по достоинству оценили новую технику. Старший фельдшер отделения медицинской помощи Ивантеевской ЦРБ Надежда Гусева рассказала, что износ существующего автотранспорта приближался к 100%. «Нам приходится ездить в Саратов, Балаково, Пугачёв с тяжёлыми пациентами, а машине уже 11 лет. Спасибо Вячеславу Володину, Валерию Радаеву и партии «Единая Россия» за такую комфортабельную, тёплую машину с современным оборудованием. Она удобна и для врачей, и для больных», — отметила она.

Водитель школьного автобуса СОШ №66 Волжского района Саратова Александр Храмков выразил слова благодарности за новый автобус марки Ford. По его словам, каждый день он ездит по 100 км, чтобы доставить детей из отдалённых саратовских посёлков «Комбайн», Зональный в пос. Юбилейный, где находится школа. «Старый транспорт был, конечно, сильно изношен. Теперь дети будут ездить в новом комфортабельном автобусе», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по инициативе Вячеслава Викторовича, было принято решение в этом году полностью обновить изношенный автопарк службы скорой медицинской помощи. Благодаря этому в 2016 году в Саратовскую область поступит 180 автомобилей по различным программам (спонсорский проект партии «Единая Россия», подписанное соглашение между Правительствами Москвы и Саратовской области, федеральные средства).

Володин выступил с инициативой обновить парк школьных автобусов. В рамках партийного проекта «Единой России» в наш регион поставлен 91 автобус. Таким образом, изношенный парк школьного автотранспорта был полностью обновлён.