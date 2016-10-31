Москва, 31 октября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Вера в колдовство не чужда значительной части жителей России: треть опрошенных (36%) признается, что считает определенных людей способными наводить порчу, сглаз и пр., из них четверть (27%) заявляет, что сталкивалась с его проявлениями лично. Не верят в него 41%, а 23% не могут сказать определенно. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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При этом колдуны вызывают, прежде всего, негативные ассоциации: к ним чувствуют неприязнь и страх (18%), называют мошенниками и аферистами (15%). Часть ответов носит нейтральный характер: «безразличие» (10%), «сказки, мифы» (5%) и др. Положительных оценок немного.

Общение с колдунами считается скорее вынужденной мерой, нежели баловством или просто желанием узнать будущее: по словам респондентов, к магам обращаются в крайне затруднительной, безвыходной ситуации (27%), за помощью в различных вопросах (14%), по болезни (8%) и т.д.

Значительно реже говорят о том что к колдунам идут, чтобы навести или снять порчу, приворожить (6%), узнать судьбу (2%). Также прибегнуть к колдовству, по мнению опрошенных, некоторые люди могут просто по глупости (14%) и слабохарактерности (13%).

Те или иные способы охраны от злой магии применяют 29% граждан, верящих в колдовство: защиту ищут в первую очередь в религии (43% сказали, что молятся, посещают церковь), 14% носят крестик или ладанку. Часть опрошенных прибегает к народным средствам: носит амулеты (12%), особую булавку (9%) и др.

Опрос проведен 22−23 октября 2016 года. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.