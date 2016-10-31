Ярославль, 31 октября, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Объем долгов перед городским бюджетом увеличивается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Основная доля задолженности приходится на арендные платежи, земельный налог и НДФЛ. Задолженность перед бюджетом города Ярославля на 1 октября 2016 составила 2,19 млрд рублей (собственные доходы бюджета 7,7 млрд на 2016 год). Из них по налоговым платежам — 533,9 млн руб, по неналоговым — 1,65 млрд.

ИА REGNUM Мэрия Ярославля

Городские власти пытаются усилить работу с неплательщиками за городскую землю и помещения. Долги взыскиваются в судебном порядке, на счета неплательщиков служба судебных приставов накладывает арест, им ограничивается право выезда за границу. Кроме того, чиновники выявляют участки, которыми бизнесмены пользуются без каких-либо документов. За пользование такими участками предпринимателям выставляются счета.

«За минувшую неделю должникам по фактам нарушения условий договоров аренды направлены 33 предписания на общую сумму 7,1 млн. руб. С начала года по договорам аренды земельных участков в бюджет города поступило 619,06 млн. руб., в том числе 54,8 млн. руб. — по исполнительным листам. За последнюю неделю сумма поступлений составила 3,4 млн. руб», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

В целом по итогам 9 месяцев 2016 года доходы бюджета Ярославля сократились на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.