Москва, 31 октября, 2016, 11:27 — ИА Регнум. В Москве заявили об увеличении продаж автомобилей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента по экономической политике и развития столицы, в 2016 году в столице темпы реализации новых авто выросли на 8,2% по сравнению с 2015 годом.

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«По информации Управления ГИБДД по Москве, за три квартала 2016 года физическими лицами было куплено 153 607 новых автомобилей», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в городе насчитывается порядка 10% всех автомобилей России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Автостата, число продаж легковых автомашин в России снизилось на 16,6%. Как пояснили эксперты, среди главных причин — низкая покупательная способность и общее положение дел в экономике.