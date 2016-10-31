Рим, 31 октября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. От последствий землетрясений в Италии пострадали более 100 городов, эвакуировано около 40 тыс. человек, сообщает газета Corrire della Sera.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Землетрясение магнитудой 6,5, зафиксированное утром 30 октября, стало сильнейшим с 1980 года. В результате были ранены 20 человек. Из 40 тыс. эвакуированных 25 тыс. человек покинули свои дома в области Марке, 15 тыс. — в Умбрии, три тыс. — в Норче и еще две тыс. — в Лацио.

Землетрясения продолжаются: в ночь на 31 октября было зафиксировано 114 подземных толчков.