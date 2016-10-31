Канберра, 31 октября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Количество смертельных случаев при ДТП на дорогах австралийского штата Виктория выросло на 16%, заявили официальные представители Австралии, сообщает 31 октября Australian Associated Press.

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«Наши дороги стали безопаснее, также как и автомобили, но человеческий фактор до сих пор приводит к смертельным случаям на дорогах», — сказал помощник комиссара Дуг Фрайер.

На настоящий момент в штате Виктория при ДТП погиб 241 человек, а за 2015 год — 215 человек. Сотрудники полиции сообщили, что в этом году погибло 45 мотоциклистов, что на 20 человек больше, чем в прошлом году.